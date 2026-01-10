धोती-कुर्ता और शिखा से आती है शर्म... सब-इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी को खटकने लगा पुरोहित पति का 'स्टेटस'

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में इन दिनों ऐसे विवाद सामने आए हैं, जिन्होंने रिश्तों का कड़वा सच उजागर कर दिया है। कम शिक्षित पतियों ने अपनी ही तरह कम शिक्षित पत्नियों को उच्च शिक्षा में मदद की।
पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी पाते ही पत्नियों को अपने पतियों की कम शिक्षा, रहन-सहन और उनके पेशे से शर्म आने लगी है। उन्होंने विवाह विच्छेद के लिए अर्जी लगाई है। एक मामले में पति पुरोहिताई करते हैं। उन्होंने पत्नी को स्नातक कराया और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई।
पत्नी सब इंस्पेक्टर बन गई तो पति अपने स्टेटस बेमेल लग रहा है। पत्नी का कहना है कि पति धोती-कुर्ता पहनते हैं और शिखा रखते हैं। पति के साथ कहीं आने-जाने पर उसे उसे शर्म महसूस होती है। उसने अपने पति से तलाक की मांग कर दी। काउंसलिंग में बताया कि इसकी हैसियत नहीं है कि वह मुझे अपने साथ रख सके। इस बात को जानने के बाद पति को बहुत दुख हुआ। पति का कहना है कि वह जबरदस्ती उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता है। फिर भी छह साल की शादी को वह बचाने का पूरा प्रयास करेगा।
दूसरे मामला राजधानी के पास के एक गांव का है। किसान पति ने पत्नी को स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड कराया। अब पत्नी सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। इसके बाद वह किसान पति के साथ नहीं रहना चाहती। पति ने बताया कि शादी के समय वह कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद तीन चार साल तक पढ़ाया-लिखाया भोपाल में रखकर इसको कोचिंग भी करवाया, ताकि वह सफल हो सकें। अब शिक्षक बन गई तो मेरे साथ रहने से मना कर रही है।
यह भी पढ़ें- भोपाल 10 नंबर मार्केट के पास फटी पाइपलाइन, सड़क पर बना 20 फीट ऊंचा फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद
ऐसे दो मामले काउंसलिंग के लिए आए हैं। जिसमें पतियों ने पत्नियों को पढ़ा-लिखाकर ऊंचे पद पर पहुंचाया। अब पत्नियां उनके साथ रहने से इन्कार कर रही है। इन मामलों में दंपती को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है- शैल अवस्थी, काउंसलर, कुटुंब न्यायालय।