रील के चक्कर में युवती ने दाव पर लगाई जिंदगी, डोलती नाव में खड़े होकर पोज देते नजर आयी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंटरनेट पर वायरल होने का क्रेज अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है। शीतलदास की बगिया और वीआईपी रोड के बीच दोपहर में एक युवती बिना लाइफ जैकेट और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के डोलती हुई नाव पर खड़े होकर रील बनाती दिखाई दी।

तेज हवा का झोंका आते ही नाव अस्थिर हो गई, लेकिन इसके बावजूद युवती और उसका साथी अलग-अलग एंगल से वीडियो शूट करने में ही लगे रहे।

ऐसी लापरवाही न सिर्फ उनकी जान को खतरे में डालती है, बल्कि कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे जोखिम भरे स्टंट पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल क्षेत्रों में निगरानी बढ़ानी चाहिए। रील बनाने का जुनून हादसों का खतरा बढ़ा रहा है।