    Internet Media Addiction: इंटरनेट पर वायरल होने का क्रेज अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है। शीतलदास की बगिया और वीआईपी रोड के बीच दोपहर में एक युवती बिना लाइफ जैकेट और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के डोलती हुई नाव पर खड़े होकर रील बनाती दिखाई दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 03:44:38 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:44:38 PM (IST)
    रील के चक्कर में युवती ने दाव पर लगाई जिंदगी, डोलती नाव में खड़े होकर पोज देते नजर आयी
    डोलती नाव में खड़े होकर पोज देते नजर आयी।

    1. वायरल होने का क्रेज युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है।
    2. रील के चक्कर में एक युवती ने जिंदगी दाव पर लगा दी।
    3. डोलती नाव में खड़े होकर पोज देते नजर आयी युवती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंटरनेट पर वायरल होने का क्रेज अब युवाओं की जान पर भारी पड़ रहा है। शीतलदास की बगिया और वीआईपी रोड के बीच दोपहर में एक युवती बिना लाइफ जैकेट और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के डोलती हुई नाव पर खड़े होकर रील बनाती दिखाई दी।

    तेज हवा का झोंका आते ही नाव अस्थिर हो गई, लेकिन इसके बावजूद युवती और उसका साथी अलग-अलग एंगल से वीडियो शूट करने में ही लगे रहे।

    ऐसी लापरवाही न सिर्फ उनकी जान को खतरे में डालती है, बल्कि कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे जोखिम भरे स्टंट पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल क्षेत्रों में निगरानी बढ़ानी चाहिए। रील बनाने का जुनून हादसों का खतरा बढ़ा रहा है।


