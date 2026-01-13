अब थाने जाने की हड़बड़ी नहीं... ई-जीरो FIR को रेगुलर कराने के लिए अब 30 दिन का समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) की समयसीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब एक लाख रुपये से अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में दर्ज ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने के लिए पीड़ितों के पास 30 दिनों का समय होगा। इससे पहले यह अनिवार्य प्रक्रिया महज तीन दिनों के भीतर पूरी करनी पड़ती थी।

व्यस्तता और दूरी को देखते हुए लिया निर्णय अक्सर देखा गया है कि रोजमर्रा की व्यस्तताओं या तकनीकी कारणों से पीड़ित तीन दिन के भीतर थाने नहीं पहुंच पाते थे, जिससे कानूनी प्रक्रिया बाधित होती थी। इसी समस्या को देखते हुए राज्य साइबर पुलिस ने अवधि बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। अब संबंधित थाना स्टाफ पीड़ित को नोटिस जारी कर बुलाएगा, ताकि वे अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय में ई-जीरो एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में तब्दील करवा सकें।