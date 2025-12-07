शिवपुरी में LLB छात्र को टीआई ने चप्पल से पीटा, दोस्त के साथ FIR करवाने गए स्टूडेंट को रात भर थाने में रखा बंद; वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी/पिछोर: पिछोर थाने में एक झगड़े की एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे एलएलबी छात्र और पिछोर टीआई के बीच कथित मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में टीआई द्वारा छात्र को चप्पलों से पीटने का दावा किया जा रहा है। हालांकि टीआई उमेश उपाध्याय इस वीडियो को फर्जी और एआई द्वारा निर्मित बता रहे हैं।

रात भर थाने की बैरिक में रखा बंद छात्र क्षितिज पाठक का आरोप है कि TI ने न केवल उसकी मारपीट की, बल्कि उसे रात भर थाने की बैरिक में बंद भी रखा और बाद में शांति भंग का प्रकरण दर्ज कर दिया। क्षितिज का कहना है कि अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह वीडियो जारी कर बताए कि वायरल वीडियो AI से बनाया गया नकली वीडियो है। शनिवार को पिछोर कस्बे में दो मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी मामले में फरहान खान अपने मित्र LLB छात्र क्षितिज पाठक के साथ थाने पहुंचा था।

LLB छात्र के अनुसार वे दोनों FIR दर्ज कराने के लिए कंप्यूटर पर बैठे कर्मचारी से बात कर रहे थे कि तभी पिछोर टीआई उमेश उपाध्याय वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पहले गालियां देते हुए सभी को बाहर निकालने को कहा और क्षितिज को पीछे हटने के लिए कहा। क्षितिज का कहना है कि जब फरहान ने टीआई से कहा कि वह फरियादी है और वही रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, तो इसी बात पर टीआई नाराज हो गए। आरोप के अनुसार उन्होंने फरहान को गालियां देने के बाद क्षितिज को करीब 15–20 थप्पड़ मारे और फिर चप्पल व जूतों से पीटा। दावा है कि रात भर उसे बैरिक में बंद कर टायर के फट्टे, लात-घूंसों से मारा गया और बैरिक में उसका गला दबाया गया। बेहोश होकर गिरने पर उसके चेहरे पर भी जूते मारे गए।