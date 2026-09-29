बुरहानपुर जिले में तीन दिन से पेड़ पर चढ़ा था भालू, शहद की खुशबू पिंजरे तक खींच लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। खकनार ब्लाक के बोदरली रेंज के नायर गांव में तीन दिन से नीम के पेड़ पर चढ़े भालू को सोमवार को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया। भालू को पकड़ने के लिए इंदौर से विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई थी। करीब तीन दिन तक पेड़ पर डटे रहे भालू को आखिरकार शहद की लालच पिंजरे तक ले आई।

वनपाल विनोद फुलमाली ने बताया कि शनिवार को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि गांव के समीप खेत में एक भालू नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची। शनिवार शाम तक टीम ने भालू के नीचे उतरने का इंतजार किया, लेकिन वह पेड़ की काफी ऊंचाई पर बैठा रहा।