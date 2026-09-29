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बुरहानपुर जिले में तीन दिन से पेड़ पर चढ़ा था भालू, शहद की खुशबू पिंजरे तक खींच लाई

भालू को आकर्षित करने के लिए पिंजरे के आसपास तरबूज, गन्ना और शहद रखा गया। शाम होते-होते भालू भूख के कारण पेड़ से नीचे उतरने लगा और पिंजरे में आ गया।

By Ashwin RathoreEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 12:40:19 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 01:28:13 PM (IST)
बुरहानपुर जिले में तीन दिन से पेड़ पर चढ़ा था भालू, शहद की खुशबू पिंजरे तक खींच लाई
बुरहानपुर जिले में पिंजरे में कैद हुआ भालू।

HighLights

  1. इंदौर से पहुंची रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में किया कैद, पचौरी के जंगल में छोड़ा
  2. पेड़ से नीचे आने के बाद भालू ने पहले बाहर रखा शहद चाटा
  3. स्वाद के आकर्षण में वह आगे बढ़ा और आखिरकार पिंजरे के अंदर पहुंच गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। खकनार ब्लाक के बोदरली रेंज के नायर गांव में तीन दिन से नीम के पेड़ पर चढ़े भालू को सोमवार को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया। भालू को पकड़ने के लिए इंदौर से विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई थी। करीब तीन दिन तक पेड़ पर डटे रहे भालू को आखिरकार शहद की लालच पिंजरे तक ले आई।

वनपाल विनोद फुलमाली ने बताया कि शनिवार को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि गांव के समीप खेत में एक भालू नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची। शनिवार शाम तक टीम ने भालू के नीचे उतरने का इंतजार किया, लेकिन वह पेड़ की काफी ऊंचाई पर बैठा रहा।


पेड के नीचे पिंजरा लगाया गया था

भालू के नीचे नहीं उतरने पर रविवार को इंदौर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। टीम सोमवार को नायर गांव पहुंची और भालू को सुरक्षित पकड़ने की तैयारी शुरू की। पेड़ के नीचे पिंजरा लगाया गया। भालू को आकर्षित करने के लिए पिंजरे के आसपास तरबूज, गन्ना और शहद रखा गया।

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शाम होते-होते भालू भूख के कारण धीरे-धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। वन विभाग की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। ग्रामीणों को भी सतर्क करते हुए घटनास्थल के आसपास नहीं आने और घरों में रहने की हिदायत दी गई।

पेड़ से नीचे आने के बाद भालू ने पहले बाहर रखा शहद चाटा। शहद की खुशबू और स्वाद के आकर्षण में वह आगे बढ़ा और आखिरकार पिंजरे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही भालू पिंजरे में आया, टीम ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली।

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