CCTV फुटेज ने खोला अस्पताल का काला सच, शव से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी डेढ़ साल बाद गिरफ्तार

दुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने तंगियाघाट निवासी नीलेश भिलाला 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपराध स्वीकार कर लिया है। वह गत 18 अप्रैल 2024 को सुबह 6.45 बजे स्ट्रेचर पर रखे महिला के शव को घसीट कर कमरे में ले गया था।
आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसकी नीयत बुरी थी, लेकिन बाद में किसी की आहट सुनकर डर गया और शव को वहीं फेंक कर भाग गया था। डेढ़ साल पहले हुई इस घटना की भनक किसी को नहीं लगी थी, लेकिन दो दिन पहले किसी ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया।
मामला संज्ञान में आने के बाद सात अक्टूबर को अस्पताल के डॉ. आद्या डावर ने खकनार थाने में लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उस समय अस्पताल में भर्ती रहे मरीजों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
