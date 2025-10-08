मेरी खबरें
    CCTV फुटेज ने खोला अस्पताल का काला सच, शव से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी डेढ़ साल बाद गिरफ्तार

    MP Crime News: बुरहानपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेढ़ साल पुराना सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नीलेश भिलाला नामक युवक ने पोस्टमार्टम कक्ष में रखे महिला के शव से छेड़छाड़ की थी। घटना सीसीटीवी में कैद थी, जो हाल ही में वायरल हुई। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:46:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 07:51:35 PM (IST)
    CCTV फुटेज ने खोला अस्पताल का काला सच, शव से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी डेढ़ साल बाद गिरफ्तार
    MP Crime: पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया आरोपित नीलेश भिलाला।

    1. महिला के शव से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार।
    2. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर मामला उजागर हुआ।
    3. आरोपी ने अपराध स्वीकार कर पुलिस को बयान दिया।

    दुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने तंगियाघाट निवासी नीलेश भिलाला 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपराध स्वीकार कर लिया है। वह गत 18 अप्रैल 2024 को सुबह 6.45 बजे स्ट्रेचर पर रखे महिला के शव को घसीट कर कमरे में ले गया था।

    डरकर शव को वहीं फेंक कर भाग गया

    आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसकी नीयत बुरी थी, लेकिन बाद में किसी की आहट सुनकर डर गया और शव को वहीं फेंक कर भाग गया था। डेढ़ साल पहले हुई इस घटना की भनक किसी को नहीं लगी थी, लेकिन दो दिन पहले किसी ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित गिरफ्तार

    मामला संज्ञान में आने के बाद सात अक्टूबर को अस्पताल के डॉ. आद्या डावर ने खकनार थाने में लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उस समय अस्पताल में भर्ती रहे मरीजों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

