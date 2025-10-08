MP Murder News: प्रेमिका के घर युवक की रहस्यमय मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक जावेद खान की प्रेमिका नगीना खान के घर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने प्रेमिका पर गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:28:05 PM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 07:29:42 PM (IST)
MP Murder News: प्रेमिका के घर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
- प्रेमिका के घर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
- स्वजन बोले- गला घोंटकर हत्या की गई
- पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक जांच रोकी
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जनकगंज स्थित गोल पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाले जावेद खान (24) की संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका नगीना खान के घर पर मौत हो गई। कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। मृतक के स्वजन का आरोप है- प्रेमिका ने गला घोंटकर हत्या की है। गले पर निशान भी हैं, जबकि पुलिस ने उसे थाने बुलाकर छोड़ दिया। पुलिस पर भी स्वजन महिला को बचाने का आरोप लगा रहे हैं।
मृतक का शव स्वजन के सुपुर्द
फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मृतक का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया। जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदी वाले सैयद के पास रहने वाला जावेद खान पेशे से मजदूरी करता था। कुछ समय पहले उसके घर के पास नगीना खान किराये से रहने आई थी। जावेद के चाचा निसार खान ने नईदुनिया को बताया कि इसी दौरान जावेद की दोस्ती नगीना से हो गई।
वह उसके घर आने-जाने लगा। वह पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। उससे मिलने पर पूरे परिवार ने आपत्ति की। इसके बाद नगीना ने गोल पहाड़िया क्षेत्र में गैस गोदाम के पास किराये से कमरा ले लिया। यहां भी वह जावेद जाता था। तीन सितंबर को घर से गया था। तबसे वह नगीना के साथ ही रह रहा था। बीती रात को उसकी मौत हो गई।
नगीना अस्पताल से गायब
इसकी सूचना भी नगीना के मकान मालिक की ओर से तब दी गई, जब जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उसकी मौत हो गई। रात करीब 2.30 बजे जब पहुंचे तब जावेद की लाश मिली। उसकी मौत कैसे हुई, यह किसी ने नहीं बताया। नगीना अस्पताल से गायब थी। निसार ने बताया कि नगीना ने ही उसकी हत्या की है। उसके गले पर निशान भी हैं। जनकगंज थाना पुलिस उसे थाने भी ले गई, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ दिया। भाई बोला- स्वस्थ था, फिर अचानक इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई: जावेद के भाई तौहित खान का कहना है कि पुलिस अधिकारियों से जब बात की तब इन्होंने बताया कि जावेद की तबीयत बिगड़ गई थी। तौहित के मुताबिक वह स्वस्थ था, फिर अचानक इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई कि मौत हो गई।