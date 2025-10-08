MP Murder News: प्रेमिका के घर युवक की रहस्यमय मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जनकगंज स्थित गोल पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाले जावेद खान (24) की संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका नगीना खान के घर पर मौत हो गई। कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। मृतक के स्वजन का आरोप है- प्रेमिका ने गला घोंटकर हत्या की है। गले पर निशान भी हैं, जबकि पुलिस ने उसे थाने बुलाकर छोड़ दिया। पुलिस पर भी स्वजन महिला को बचाने का आरोप लगा रहे हैं।

मृतक का शव स्वजन के सुपुर्द फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मृतक का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया। जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदी वाले सैयद के पास रहने वाला जावेद खान पेशे से मजदूरी करता था। कुछ समय पहले उसके घर के पास नगीना खान किराये से रहने आई थी। जावेद के चाचा निसार खान ने नईदुनिया को बताया कि इसी दौरान जावेद की दोस्ती नगीना से हो गई।