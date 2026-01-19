बुरहानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी... 18 पद खाली, खराब लिफ्ट और 'कांधे' बने स्ट्रेचर ने खोली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। करोड़ों की लागत वाले बहु मंजिला जिला अस्पताल में सैकड़ों बेड और उपकरण तो सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उपकरणों को चलाने और उपचार करने वालों की कमी नागरिकों को निजी अस्पतालों का रुख करने के लिए विवश कर रही है। यह कमी भी हाल फिलहाल में नहीं हुई है, बल्कि बीते कई साल बनी हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करें तो सरकार ने यहां 27 पद स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन इनमें से केवल नौ ही भरे हैं शेष 18 खाली पड़े हैं।

चिकित्सकों के स्वीकृत 19 पदों में से नौ खाली चाइल्ड विशेषज्ञ के छह में से पांच पद तो मेडिकल आफिसर के तीनों पद खाली हैं। इसी तरह ईएनटी, टीबी, डेंटल और रेडियोलाजिस्ट विभाग विशेषज्ञ विहीन हैं। इसके अलावा अन्य चिकित्सकों के स्वीकृत 19 पदों में से नौ खाली पड़े हैं। लिहाजा यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यदि आपात स्थिति बनी तो इंदौर जैसे हालात बनना तय है।