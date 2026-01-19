मेरी खबरें
    बुरहानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी... 18 पद खाली, खराब लिफ्ट और 'कांधे' बने स्ट्रेचर ने खोली पोल

    करोड़ों की लागत वाले बहु मंजिला जिला अस्पताल में सैकड़ों बेड और उपकरण तो सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उपकरणों को चलाने और उपचार करने वालों की कमी न ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 04:50:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 04:50:08 PM (IST)
    बुरहानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी... 18 पद खाली, खराब लिफ्ट और 'कांधे' बने स्ट्रेचर ने खोली पोल
    बुरहानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, AI Generated

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। करोड़ों की लागत वाले बहु मंजिला जिला अस्पताल में सैकड़ों बेड और उपकरण तो सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उपकरणों को चलाने और उपचार करने वालों की कमी नागरिकों को निजी अस्पतालों का रुख करने के लिए विवश कर रही है। यह कमी भी हाल फिलहाल में नहीं हुई है, बल्कि बीते कई साल बनी हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करें तो सरकार ने यहां 27 पद स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन इनमें से केवल नौ ही भरे हैं शेष 18 खाली पड़े हैं।

    naidunia_image

    चिकित्सकों के स्वीकृत 19 पदों में से नौ खाली

    चाइल्ड विशेषज्ञ के छह में से पांच पद तो मेडिकल आफिसर के तीनों पद खाली हैं। इसी तरह ईएनटी, टीबी, डेंटल और रेडियोलाजिस्ट विभाग विशेषज्ञ विहीन हैं। इसके अलावा अन्य चिकित्सकों के स्वीकृत 19 पदों में से नौ खाली पड़े हैं। लिहाजा यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यदि आपात स्थिति बनी तो इंदौर जैसे हालात बनना तय है।


    naidunia_image

    मुख्य लिफ्ट बंद, कंधे बनते हैं स्ट्रेचर

    जिला अस्पताल की पहली और दूसरी मंजिल में स्थित मेडिकल, सर्जिकल सहित अन्य वार्डों में मरीजों को ले जाने और लाने के लिए उनके स्वजन को अपने कांधे स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। क्योंकि सीढ़ियों के पास लगी मुख्य लिफ्ट लंबे समय बंद पड़ी है। करीब आधा दर्जन लिफ्टों में एक य तो दो ही चालू स्थिति में हैं। कई बार दुर्घटना में घायल लोगों को दूसरी मंजिल में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इस काम में वार्ड ब्वाय भी सहयोग नहीं करते। जिससे उन मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है जिनके साथ महिला अथवा वृद्ध होते हैं।

    पैथालाजी में लग रही लंबी लाइन

    naidunia_image

    जिला अस्पताल की पैथालाजी लैब में टेकनीशियन और अन्य कर्मचारियों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। जिसके कारण लैब किे बाहर रोजाना सैंपल देने और रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगती है। वर्तमान में इसी कक्ष में मरीजों की आभा आईडी भी बनाई जा रही है। जिसके कारण भीड़ और बढ़ गई है। मरीजों को विभिन्न विभागों की जानकारी देने के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क के कर्मचारी भी गायब रहते हैं। इसके अलावा बैठक व्यवस्था और टोकन व्यवस्था की स्थिति भी खराब है।

    आभा आईडी बनाने के लिए संबंधित एजेंसी ने दो कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं। डॉक्टरों की कमी को लेकर शासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। फिलहाल बांड वाले डाक्टरों से कमी पूरी कर रहे हैं। निर्माण कार्य के चलते लिफ्ट बंद की थी। उसे चालू करा दिया जाएगा। - धीरज चौहान, प्रबंधक जिला अस्पताल।

