Dewas Chain Snatching: राधागंज में दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, मंदिर जा रही महिला के गले से झपटी सोने की चेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। कई तरह के ऑपरेशन चलाकर सफलता का दम्भ भरने वाली पुलिस नाकाम नज़र आ रही है। बैठकों में सख़्ती और चुस्ती के दावे करने वाली पुलिस धरातल पर सुस्त है। बदमाश बेखौफ होकर वारदात कर रहे और पुलिस हमेशा की तरह रटा-रटाया जवाब दे रही कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार करेंगे।

मंदिर जा रही महिला बनी निशाना, पॉश इलाके में वारदात मामला चेन स्नेचिंग का है। शहर के पॉश इलाके विश्राम बाग, राधागंज में वारदात हुई। जानकारी के अनुसार उषा नोरंगे नामक महिला अपने घर के पास बने मंदिर में सुबह पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। महिला ने शोर मचाया लेकिन आरोपित तेजी से भाग गए। महिला ने पुलिस को सूचना दी। बीएनपी थाना पुलिस मौके पर पहुँची और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपितों को पकड़ेंगे।