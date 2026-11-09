बुरहानपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। रविवार रात पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित सुपर टीवी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गईl इसमें पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बुरहानपुर नगर निगम के दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया।

एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे देर रात तक अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल आग लगने का असली कारण पता नहीं चला है। बिजली के शॉर्ट सर्किट या जलाए गए पटाखे से भी आग लगने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। ज्ञात हो कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान शहर के बीचो-बीच स्थित है और घटना के दौरान इसमें बड़ी मात्रा में टीवी सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हुए थे।