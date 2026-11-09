सिवनी के छपारा में सराफा व्यापारी के मकान में लगी आग, 6 लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सिवनी के छपारा में सुबह करीब साढ़े चार बजे महावीर वार्ड के जैन मोहल्ले में एक मकान में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। यह सराफा व्यापारी कुंदन सोनी का बताया गया है। हादसे में 4 महिलाओं और 2 पुरुषों की जान चली गई। घटना के वक्त मकान में करीब 10 लोग मौजूद थे, जिसमें से चार को सुरक्षित बाहर निकला लिया गया है।

घटनास्थल पर उपस्थित एसडीओपी अपूर्व भलावी ने नईदुनिया को फोन पर बताया कि सर्राफा व्यापारी के तीन मंजिला घर में लगी आग को दमकल व रेस्क्यू दल ने काबू कर लिया है। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।