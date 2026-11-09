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सिवनी के छपारा में सराफा व्यापारी के मकान में लगी आग, 6 लोगों की मौत

Seoni Fire Accident: सिवनी के छपारा में सराफा व्‍यापारी के घर में आग लने से 4 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हो गई।

By Sanjay AgrawalEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 08:07:00 AM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 08:45:28 AM (IST)
सिवनी के छपारा में सराफा व्यापारी के मकान में लगी आग, 6 लोगों की मौत
सिवनी में सोमवार अल सुबह बड़ा हादसा हो गया, घर में लगी आग से 6 लोगों की मौत हो गई।

HighLights

  1. घर में आग फैलने के वक्त 10 लोग मौजूद थे
  2. 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया
  3. हादसे में दो बुजुर्गों की भी जान चली गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सिवनी के छपारा में सुबह करीब साढ़े चार बजे महावीर वार्ड के जैन मोहल्ले में एक मकान में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। यह सराफा व्यापारी कुंदन सोनी का बताया गया है। हादसे में 4 महिलाओं और 2 पुरुषों की जान चली गई। घटना के वक्त मकान में करीब 10 लोग मौजूद थे, जिसमें से चार को सुरक्षित बाहर निकला लिया गया है।

घटनास्थल पर उपस्थित एसडीओपी अपूर्व भलावी ने नईदुनिया को फोन पर बताया कि सर्राफा व्यापारी के तीन मंजिला घर में लगी आग को दमकल व रेस्क्यू दल ने काबू कर लिया है। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।


सूचना मिलने के बाद फायर‍ बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। आसपास रहने वालों ने भी बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पूरे घर में फैल गई थी। घटना के बाद से इलाके में शोक छा गया है।

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मृतकों के नाम

  1. कुंदन लाल सोनी 75 वर्ष

  2. राजकुमारी सोनी पति कुंदन लाल 65 वर्ष

  3. ऋतु सोनी पति विशाल सोनी 42 वर्ष

  4. स्मृति सोनी पति सौरभ सोनी 40 वर्ष

  5. सूर्या सोनी पति रितेश सोनी 45 वर्ष

  6. आदित्य सोनी पिता विशाल सोनी 16 वर्ष

इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया

  1. अमायरा सोनी पिता सौरभ 07 वर्ष

  2. रितेश सोनी पिता कुंदन 45 वर्ष

  3. सौरभ सोनी पिता कुंदन 43 वर्ष

  4. आकर्ष सोनी पिता रितेश 14 वर्ष

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कांग्रेस विधायक पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही केवलारी से कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी सोमवार सुबह मौके पर पहुंचे। विधायक रजनीश सिंह व अन्य लोगों ने परिवार के साथ हुई इस दुखद घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है।

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