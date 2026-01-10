बुरहानपुर स्वास्थ्य विभाग बना जंग का अखाड़ा, CMHO और सिविल सर्जन की तनातनी में कर्मचारियों के बीच मारपीट, थाने पहुंची शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आरके वर्मा और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन (CS) डॉ. प्रदीप मोजेस के बीच चल रही तनातनी अब कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी तक पहुंच गई है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे अस्पताल से लगी नई यूनिट के पास दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। शनिवार दोपहर सीएमएचओ कार्यालय के बाबू योगेश गोस्वामी ने लालबाग थाने पहुंच कर सीएस प्रदीप मोजेस और आरएमओ डॉ. भूपेंद्र गौर के खिलाफ शिकायत की है। जिसमें उन पर गुंडे बुलवा कर पिटवाने का आरोप लगाया गया है।

योगेश का आरोप है कि उसकी पिटाई केवल इसलिए कराई गई, क्योंकि वह CMHO कार्यालय में पदस्थ है और डॉ. वर्मा के आधीन काम करता है। दूसरी ओर आरएमओ डॉ. भूपेंद्र गौर ने भी थाने पहुंच कर शिकायत दी है। जिसमें बताया गया है कि योगेश अपने बाहरी दोस्तों के साथ परिसर में पार्टी कर रहा था। पास में ही अस्पताल की सामग्री रखी हुई है। जिसके चोरी होने की आशंका थी। जिसके कारण युवकों को गार्डों के माध्यम से पकड़ कर उनका मेडिकल परीक्षण कराने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने गुंडे बुला कर पिटवाने सहित सभी आरोपों को झूठा बताया है।

अनियमितता की शिकायत से बढ़ा विवाद

गत दिनों अस्पताल परिसर में नवनिर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए उपकरण व सामग्री खरीदी में आर्थिक अनियमितता व घटिया सामग्री खरीदे जाने की शिकायत सिविल सर्जन मोजेस ने कलेक्टर से की थी। यह सामग्री सीएमएचओ कार्यालय द्वारा खरीदी गई थी। इस शिकायत के बाद स्वास्थ्य संचालनालय ने CMHO को दस्तावेजों के साथ तलब किया था। इस शिकायत के बाद से ही CMHO व सिविल सर्जन के बीच विवाद बढ़ गया था। इसके बाद लोकायुक्त ट्रैप मामले में फंसे सिविल सर्जन मोजेस के खिलाफ शासन द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति देने संबंधी आदेश सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसे लेकर सिविल सर्जन को संदेह था कि यह डॉ. वर्मा ने कराया है। जिसके चलते मनमुटाव और बढ़ गया था।

कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत

राजनीति का अखाड़ा बने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे इस घमासान की शिकायत कलेक्टर हर्ष सिंह और विभाग के उच्चाधिकारियों तक भी पहुंची है। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार दो अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी का असर अस्पताल और विभाग की अन्य गतिविधियों पर पड़ रहा है। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दो खेमों में बंट गए हैं। बताया जाता है कि इस तनातनी को समाप्त करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।