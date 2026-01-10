MP के पुराने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत, अब बढ़ा सकेंगे MBBS सीटें, इस साल से लागू होगी नई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी नए आदेश से प्रदेश के पुराने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है। इस आदेश के बाद अब मेडिकल कॉलेजों पर लगी अधिकतम सीटों की सीमा लगभग खत्म हो गई है। इससे अगस्त 2023 में जारी उस गजट नोटिफिकेशन का असर कमजोर पड़ गया है, जिसमें पुराने मेडिकल कॉलेजों के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित कर दी गई थी।

2023 में जारी किया था गजट नोटिफिकेशन सरकार ने अगस्त 2023 में जारी गजट नोटिफिकेशन में नियम बनाया था कि कोई भी मौजूदा मेडिकल कॉलेज 250 से अधिक सीटों के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। वहीं नए खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए अधिकतम 150 सीटों की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर में मेडिकल सीटों का संतुलन बनाए रखना था, लेकिन इससे ग्वालियर के जीआरएमसी, इंदौर के एमजीएम और भोपाल के जीएमसी जैसे बड़े और पुराने कालेजों की विस्तार योजनाएं रुक गई थीं।