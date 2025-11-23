मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली कूच, एमपी के भी सैकड़ों कर्मचारी होंगे शामिल

    MP News: नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर में देशभर से लाखों कर्मचारी एकत्र हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में बुरहानपुर से भी सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी मांग उठाएंगे।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:37:10 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:37:10 PM (IST)
    पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली कूच, एमपी के भी सैकड़ों कर्मचारी होंगे शामिल
    पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली कूच।

    HighLights

    1. पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली जाएंगे जिले के सैकड़ों कर्मचारी
    2. दिल्ली के जंतर मंतर पर देशभर से लाखों कर्मचारी हो रहे हैं एकत्र
    3. राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी मांग उठाएंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर में देशभर से लाखों कर्मचारी एकत्र हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में बुरहानपुर से भी सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी मांग उठाएंगे।

    कर्मचारियों को किया जा रहा है एकजुट

    मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। इस दौरान निजीकरण, आरटीई के पहले टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक खान, नेशनल मूवमेंट के जिला अध्यक्ष अनिल बाविस्कर, प्रमिला सगरे, जिला संयोजक विजय राठौड़, कल्पना पवार शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र चौकसे आदि ने बताया कि भारत सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम एवं 2005 में सभी राज्यों ने लागू किया।


    यह भी पढ़ें- किसानों के लिए खुशखबरी, 2600 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर गेहूं खरीदेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

    जिसका विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से चल रहा है। जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम घोषित कर एक जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया। इसे मात्र तीन प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया है।

    naidunia_image

    सभी कर्मचारियों को सक्रिय किया गया

    उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने का खुला अवसर देना चाहिए, ताकि सभी पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर सकें। महारैली की तैयारी के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा, राष्ट्रीय संयोजक डिफेंस प्रेम सागर, अमरीक सिंह आदि के मध्य प्रदेश में दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं। बुरहानपुर जिले में भी दिल्ली जाने के लिए सभी कर्मचारियों को सक्रिय किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.