पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली कूच, एमपी के भी सैकड़ों कर्मचारी होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर में देशभर से लाखों कर्मचारी एकत्र हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में बुरहानपुर से भी सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी मांग उठाएंगे।
मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। इस दौरान निजीकरण, आरटीई के पहले टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक खान, नेशनल मूवमेंट के जिला अध्यक्ष अनिल बाविस्कर, प्रमिला सगरे, जिला संयोजक विजय राठौड़, कल्पना पवार शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र चौकसे आदि ने बताया कि भारत सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम एवं 2005 में सभी राज्यों ने लागू किया।
जिसका विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से चल रहा है। जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम घोषित कर एक जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया। इसे मात्र तीन प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया है।
उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने का खुला अवसर देना चाहिए, ताकि सभी पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर सकें। महारैली की तैयारी के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा, राष्ट्रीय संयोजक डिफेंस प्रेम सागर, अमरीक सिंह आदि के मध्य प्रदेश में दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं। बुरहानपुर जिले में भी दिल्ली जाने के लिए सभी कर्मचारियों को सक्रिय किया गया है।