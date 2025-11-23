किसानों के लिए खुशखबरी, 2600 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर गेहूं खरीदेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को बंडा आगमन हुआ। यहां उन्होंने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सभास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने 35 करोड़ की लागत बने नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए किसानों से कहा कि इस साल से 2600 रुपये प्रति क्विटंल एमसएपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी।

कई निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए लांच नदी परियोजना की मंजूरी दी। बंडा में बने सांदीपनी विद्यालय के भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह वीरों और हीरों की धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड में जीतकर सरकार तो बनाई लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता और काम नहीं किया। नदी जोड़ो अभियान के लिए काम नहीं किया। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लेना केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू हो रहा है।