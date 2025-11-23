मेरी खबरें
    किसानों के लिए खुशखबरी, 2600 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर गेहूं खरीदेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

    MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बंडा में आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सभास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने 35 करोड़ की लागत बने नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा करते हुए किसानों से कहा कि इस साल से 2600 रुपये प्रति क्विटंल MSP पर गेहूं की खरीदी की जाएगी।

    By Sanjay Pandey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:03:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:03:42 PM (IST)
    2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेगी सरकार।

    HighLights

    1. किसानों से 26 सौ रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीदेंगे गेहूं, बंडा में लांच नदी परियोजना को मंजूरी
    2. सागर जिले के बंडा में मुख्यमंत्री ने 50.65 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया
    3. सीएम ने कहा कि नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक गीता भवन बनाए जाएंगे, सांदीपनी स्कूल की दी सौगात

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रविवार को बंडा आगमन हुआ। यहां उन्होंने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सभास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने 35 करोड़ की लागत बने नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए किसानों से कहा कि इस साल से 2600 रुपये प्रति क्विटंल एमसएपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी।

    कई निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया

    मुख्यमंत्री ने बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए लांच नदी परियोजना की मंजूरी दी। बंडा में बने सांदीपनी विद्यालय के भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह वीरों और हीरों की धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड में जीतकर सरकार तो बनाई लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता और काम नहीं किया। नदी जोड़ो अभियान के लिए काम नहीं किया। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लेना केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू हो रहा है।


    2600 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदेंगे गेहूं

    सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसान कभी अपनी जमीन मत बेचना। केन बेतवा के बाद यह पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भावांतर के माध्यम सोयाबीन पर 5328 प्रति क्विंटल भावांतर की राशि किसानों को दी जा रही है। गेहूं इसी साल से 2600 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदेंगे। धान का बोनस दे रहे हैं। हमारी सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है।

    लाडली बहनों को दे रहे हैं 1500

    मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना 1000 रुपये से शुरू की। अब 1500 रुपये बहनों को सरकार दे रही है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि बहनों को पैसे नहीं देना चाहिए। यह दारू पी जाती हैं। उनको शर्म आना चाहिए। याद रखें हमारा मतदाता भूलता नहीं है।

    लांच नदी परियोजना को मंजूरी दी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक गीता भवन बनाए जाएंगे। बंडा में सांदीपनी स्कूल की सौगात दी गई है। इसके साथ ही बंडा में लांच नदी पर सिंचाई परियोजना बनाने की घोषणा करता हूं। बंडा में सर्वसुविधायुक्त खेल स्टेडियम, शाहगढ़ में सिविल हॉस्पिटल, बंडा के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम बनाने और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के भवन निर्माण की घोषणा करता हूं।

    शहीद और क्रिकेटर के परिजन सम्मानित

    कार्यक्रम में शहीद राजेश यादव के स्वजन को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इसके साथ ही महिला विश्वकप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम में शामिल क्रिकेटर क्रांति गौंड के पिता का भी सम्मान किया। साथ में मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। समारोह में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, रहली विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, खुरई विधायक व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, सागर नगर निगम महापौर संगीता तिवारी, पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे।

