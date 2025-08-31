MP में एक सिगरेट की कीमत 2 लाख... पुलिसवाले के बेटे ने किया ऐसा कांड, सुनकर चौंक जाएंगे आप

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पुलिसकर्मी का पुत्र दो साल पहले सिगरेट पी रहा था। जिसे एक किशोर ने देख लिया था। इसके बाद वह छात्र को लगातार परिवार को बताने की धमकी देकर रुपये की वसूली करता रहा। छात्र घर से रुपये चुराकर किशोर को दे रहा था। रविवार को छात्र ने सोने की झुमकी चोरी कर ली। इस पर परिवार ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वजन को घटनाक्रम की जानकारी दी।

सिगरेट को लेकर किया ब्लैकमेल टीआइ तरुण कुरील ने बताया कि भोपाल में पदस्थ एक आरक्षक थाना क्षेत्र की कालोनी में रहता है। उसका पुत्र छठी कक्षा में पढ़ता है। 1 नवंबर 2023 को नवकार स्टोर नीलगंगा के बाहर छात्र सिगरेट पी रहा था। इसे थाना क्षेत्र में ही रहने वाले एक नाबालिग ने देख लिया था। इसके बाद से वह छात्र को धमका रहा था कि वह उसके माता-पिता को सिगरेट पीने की बात बता देगा। इसके एवज में वह छात्र से रुपये की मांग करने लगा।