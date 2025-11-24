SIR के काम में लापरवाही पर कड़ा एक्शन, बुरहानपुर में कलेक्टर ने 7 पटवारियों को थमाया नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले में चार नवंबर से चार दिसंबर तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए गणना की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह के निर्देशानुसार डिजिटाईजेशन कार्य कलेक्ट्रेट के ई-दक्ष केन्द्र में जारी है। काम में लापरवाही बररते हुए नियमित अनुपस्थित रहने व अनुपस्थिति के संबंध में कोई भी सूचना नहीं देने के कारण सात पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने बताया कि निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने, आदेशों की अवहेलना करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर पटवारी अमित सिंह भदौरिया, अमन खरे, प्रियंका सोनवणे, सारिका जैस्वाल, मंजू पाथरोल, अंजली धुर्वे, अजेन्द्र यादव को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ली कार्यकर्ताओं की बैठक

नेपानगर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को नेपानगर मंडल स्तर पर बैठक बुलाई गई थी। विधायक मंजू दादू किसी कारण से नहीं पहुंच पाईं तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कहा कि हम सबका लक्ष्य हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करना है। अपने-अपने वार्ड में सभी मतदाताओं से मिलें। जिनके नाम नहीं हों उनके नाम जोड़ना है। जो बाहर चले गए हैं और स्थापित हो चुके हैं उनके नाम हटवाएं। शादी करके आई बेटी का नाम भी अवश्य जुड़वाएं।

मंडल अध्यक्ष नीलेश महाजन ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ मंत्री, बीएलए एवं पार्षद को एसआईआर के काम में पूरा सहयोग करने की बात कही। इस दौरान सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, पार्षद उपस्थित थे।