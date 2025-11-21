हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने किया मुंह काला, खींचते हुए लेकर गए थाने

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 21 वर्षीय हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले अनस खान को पकड़कर पिटाई कर दी। उसके चेहरे पर नाले की गंदगी पोत दी और बाल पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित से पूछताछ कर रही है।

लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था मुस्लिम युवक घटना शुक्रवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आदर्श प्लाजा में हुई है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू लड़की ने थाने में आवेदन दिया है। उसका आरोप है कि अनस खान वीडियो-फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पैसे भी मांग रहा था। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े वीरेंद्र श्रीवास का कहना है कि अनस बीते एक साल से लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।