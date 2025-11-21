मेरी खबरें
    हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने किया मुंह काला, खींचते हुए लेकर गए थाने

    MP News: छतरपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 21 वर्षीय हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले अनस खान को पकड़कर पिटाई कर दी। उसके चेहरे पर नाले की गंदगी पोत दी और बाल पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित से पूछताछ कर रही है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 10:17:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 10:17:17 PM (IST)
    अनस खान को पकड़कर थाने ले जाते बजरंग दल के कार्यकर्ता। नईदुनिया

    HighLights

    1. हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवक का मुंह किया काला
    2. हिंदू संगठन के लोगों ने बाल पकड़कर खींचते हुए थाने लेकर गए
    3. पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 21 वर्षीय हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले अनस खान को पकड़कर पिटाई कर दी। उसके चेहरे पर नाले की गंदगी पोत दी और बाल पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित से पूछताछ कर रही है।

    लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था मुस्लिम युवक

    घटना शुक्रवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आदर्श प्लाजा में हुई है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू लड़की ने थाने में आवेदन दिया है। उसका आरोप है कि अनस खान वीडियो-फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पैसे भी मांग रहा था। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े वीरेंद्र श्रीवास का कहना है कि अनस बीते एक साल से लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।


    पैसे लेने के लिए बुलाया था होटल

    हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनस खान पहले भी लड़की से दस हजार ले चुका है। अब 35 हजार रुपये मांग रहा था। रुपये देने के बहाने उसे होटल बुलवाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के मयूर बागवानी ने बताया कि उसने होटल का कमरा फर्जी आईडी से बुक कराया था। सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि आरोपित पर छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

