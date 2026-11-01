स्वामित्व योजना में लापरवाही पर मिलने पर कार्रवाई, छतरपुर में चार पटवारियों पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के कार्य में लापरवाही और न्यून प्रगति पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर छतरपुर और नौगांव एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए चार पटवारियों के विरुद्ध दंडात्मक कदम उठाए हैं।

इनमें एक पटवारी की दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं, जबकि तीन पटवारियों का एक-एक दिन का वेतन राजसात किया गया है। जानकारी के अनुसार, छतरपुर एसडीएम राजललन बागरी ने हल्का गोरा के पटवारी रोहित नायक पर कार्रवाई की है।