अब रात में भी चमकेंगी ग्वालियर की सड़कें, 42 लाख की लागत से लगेंगे LED कर्ब स्टोन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम द्वारा अब शहर में रात के अंधेरे में सड़कों को चमकाने के लिए एलईडी कर्ब स्टोन लगाए जाएंगे। इनके लिए शुरूआत में 42 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। कर्ब स्टोन की लंबाई लगभग 500 मिलीमीटर (0.5 मीटर), चौड़ाई 150 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 200 मिलीमीटर होगी।

रात के समय इनकी एलईडी रोशनी सड़क के किनारों और मोड़ की स्पष्ट पहचान कराने में मदद करेगी। विशेष रूप से ऐसे मार्ग जहां पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है अथवा सड़क के किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, वहां ये कर्ब स्टोन वाहन चालकों को सड़क की सीमा व दिशा का संकेत देने में सहायक होंगे।