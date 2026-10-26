छतरपुर में चलती कार बनी आग का गोला, दो बच्चों समेत चार लोगों ने ऐसे बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। चलती कार से अचानक धुआं उठने लगे और देखते ही देखते लपटें निकलने लगें, तो कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता है। छतरपुर के ग्राम ढड़ारी के पास रविवार को देर रात ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया।

बल्देवगढ़ से छतरपुर आ रहे एक परिवार की कार में अचानक आग लग गई। चालक ने खतरे को भांपते हुए तत्काल कार सड़क किनारे रोकी और दो बच्चों समेत परिवार के चारों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।