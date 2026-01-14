छतरपुर में पहली जल सुनवाई: घर में नहीं आ रहा छह दिन से पानी, हैंडपंपों और कुओं का पानी पीने लायक नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर : इंदौर में दूषित जल से हुई लगातार मौतों के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में जल सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद मंगलवार को नगर पालिका छतरपुर में पहली बार जल सुनवाई का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली इस सुनवाई में लोग पानी से जुड़ी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

कुएं और हैंडपंप के पानी के सैंपल लेकर पहुंचे लोग जल सुनवाई में कई नागरिक बोतलों में कुएं और हैंडपंप का पानी लेकर पहुंचे। सहायक इंजीनियर की मौजूदगी में मौके पर ही पानी की जांच कराई गई। जांच में एक कुएं का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। टीडीएस जांच में इसकी मात्रा साढ़े चार सौ पाई गई। वहीं, टंकियों से घरों तक पहुंच रहे पानी की जांच की गई तो उसमें टीडीएस की मात्रा करीब डेढ़ सौ पाई गई, जो मानकों के अनुरूप बताई गई।

पानी नहीं आने और गलत बिलों की शिकायतें जल सुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। संतोष कुमार सोनी ने बताया कि सोमवारी बाजार क्षेत्र में छह दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है और शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सत्यनारायण ने शासकीय प्राथमिक शाला के पास खराब हैंडपंप को सुधारने की मांग की, क्योंकि कई परिवार उसी पर निर्भर हैं। वहीं, वीके जैन ने शिकायत की कि उनके नल कनेक्शन में पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसे सही कराया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जिनके घरों में नल कनेक्शन नहीं हैं, लेकिन उन्हें पानी के बिल थमाए जा रहे हैं।