मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मानवता शर्मसार... छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, Video वायरल

    MP News: छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत घुवारा चौकी के गोरखपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि महिला को हाथ-पैर बांधकर पीटा गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। चार लोगों के खिलाफ मारपीट के तहत मामला दर्ज हुआ है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:58:16 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:58:16 PM (IST)
    मानवता शर्मसार... छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, Video वायरल
    महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई।

    HighLights

    1. महिला के हाथ-पैर बांधकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल
    2. छतरपुर के गोरखपुरा गांव में जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला
    3. परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई

    नईदुनिया न्यूज, छतरपुर। जिले के भगवा थाना अंतर्गत घुवारा चौकी के गोरखपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि महिला को हाथ-पैर बांधकर पीटा गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर भगवां थाने में चार लोग मोनू दुबे, जगदीश सिंह, कैप्टन ठाकुर और गौरव ठाकुर के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है।

    जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला

    यह विवाद सेन परिवार और द्विवेदी परिवार के बीच खसरा नंबर 1219, रकबा 4.796 हेक्टेयर जमीन को लेकर है। यह मामला अपर कलेक्टर और बड़ामलहरा एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। सेन परिवार खेत जोत रहा था, तभी चार लोग मौके पर पहुंचे पीड़ित महिला सहोदरा सेन ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे जगदीश सिंह, उनके बेटे कैप्टन, गौरव और सोनू द्विवेदी खेत पर आए। उन्होंने ट्रैक्टर पर रखी बोरी तोड़ने और खेत जोतने का प्रयास किया। जब सहोदरा सेन ने उन्हें रोका, तो उन्होंने उसके हाथ-पैर और मुंह रस्सी से बांध दिए। इसके बाद लात-घूंसों से उसकी पिटाई की और मौके से फरार हो गए।


    घटना के दो वीडियो आए सामने

    घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में महिला के हाथ-पैर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति बाइक पर आकर महिला और उसके परिवार को गाली-गलौज करते हुए दिख रहा है। परिवार के सदस्यों ने महिला के हाथ-पैर खोले और घटना का वीडियो बनाकर थाने में शिकायत की।

    यह भी पढ़ें- काम के प्रेशर में बढ़ा डिप्रेशन और फिर… बीएलओ ने उठाया खौफनाक कदम, स्कूल भवन में लगाई फांसी

    पीड़िता का बेटा बोला उसने बनाया था वीडियो

    सहोदरा सेन के बेटे नंदकिशोर सेन ने बताया कि उनकी मां के साथ खेत पर मारपीट की गई। उन्होंने अपने मोबाइल में घटना का वीडियो बनाया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है वहीं, दूसरे पक्ष के राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि खसरा नंबर 1219, रकबा 4.796 हेक्टेयर जमीन उनकी है और उनका सेन परिवार से जमीनी विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेन परिवार ने झूठा वीडियो बनाकर थाने में शिकायत की है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.