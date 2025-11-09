MP: रतलाम में NCB की कार्रवाई के दौरान डोडाचूरा भरी कार पलटी, तस्कर फायरिंग करके मौके से हुए फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। अफीम और डोडाचूरा तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात करीब नौ बजे एनसीबी टीम द्वारा पीछा करने के दौरान डोडाचूरा लेकर जा रहे तस्करों की कार ग्राम रोला के समीप पलट गई। इसके बाद तस्कर हवाई फायर कर भाग निकले। एनसीबी की टीम के साथ रिंगनोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम कार का पीछा कर रही थी। ग्राम रोला में निर्माणाधीन पुलिया के चलते मार्ग बदला गया था। तस्करों की कार सीधे पुलिया की ओर चली गई और नीचे जा गिरी। इस दौरान जब एनसीबी की टीम मौके पर पहुंची, तो तस्कर हवाई फायर कर भाग निकले।