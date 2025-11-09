MP: रतलाम में NCB की कार्रवाई के दौरान डोडाचूरा भरी कार पलटी, तस्कर फायरिंग करके मौके से हुए फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। अफीम और डोडाचूरा तस्करी रोकने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार रात करीब नौ बजे एनसीबी टीम द्वारा पीछा करने के दौरान डोडाचूरा लेकर जा रहे तस्करों की कार ग्राम रोला के समीप पलट गई। इसके बाद तस्कर हवाई फायर कर भाग निकले। एनसीबी की टीम के साथ रिंगनोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम कार का पीछा कर रही थी। ग्राम रोला में निर्माणाधीन पुलिया के चलते मार्ग बदला गया था। तस्करों की कार सीधे पुलिया की ओर चली गई और नीचे जा गिरी। इस दौरान जब एनसीबी की टीम मौके पर पहुंची, तो तस्कर हवाई फायर कर भाग निकले।
पुलिस ने क्या कहा
सूचना मिलने पर रिंगनोद थाने से एसआई रघुनाथ मईड़ा मय बल के साथ मौके पर पहुंचे। कार को पुलिया से क्रेन की सहायता से उठवाकर थाने लाया गया। तलाशी में कार में डोडाचूरा से भरे दो बैग पाए गए। कार पर एमपी 09 सीयू 7684 की नंबर प्लेट लगी मिली है। एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय ने बताया कि एनसीबी की टीम ने घटना की जानकारी दी। मामले में रिंगनोद पुलिस जांच कर रही है। तस्करों द्वारा हवाई फायर किए जाने की जानकारी दी गई है।
