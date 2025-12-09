MP Cabinet Decision: 1600 से अधिक रोजगार, प्रदेश को दी 2059 करोड़ की सौगात, पढ़ें कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

नईदुनिया प्रतिनिधि, खजुराहो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार सृजन के लिए बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है।

बुंदेलखंड को मिली बड़ी सौगातें

कैबिनेट ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सागर जिले में मसवासी ग्रट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत उद्योगों को कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सागर से दमोह फोरलेन: इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, सागर से दमोह तक 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए ₹2059 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

मेडिकल कॉलेज में पद: दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र मजबूत होगा।

विकास और संरक्षण के अन्य प्रमुख निर्णय

मंत्रि-परिषद ने वन्यजीव संरक्षण और जल संसाधन विकास से संबंधित कई बड़े फैसले भी लिए...

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व: नौरादेही स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

सिंचाई परियोजना: दमोह के तेंदूखेड़ा में ₹165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य, अग्निशमन और रोजगार

राज्य में नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए...

स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन: प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति दी गई है।

अग्निशमन सेवाएं: अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय रोजगार: पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

