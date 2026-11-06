ग्वालियर में मेट्रीमोनियल साइट पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर महिला से दो साल तक दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मेट्रीमोनियल वेबसाइट के जरिए एक युवक ने 37 वर्षीय महिला से दोस्ती की। महिला को युवक ने शादी का झांसा दिया और दो साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिर वह मुकर गया। महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने उसकी नौ वर्षीय बेटी की हत्या की धमकी तक दे डाली।

इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र की है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिंदे की छावनी स्थित खल्लासीपुरा निवासी महिला की पहली शादी 2013 में हुई थी। पति से झगड़ा होता था, इसके चलते फरवरी 2025 में उसका तलाक हो गया था, जिसके बाद से वह अपनी नौ साल की बेटी के साथ रह रही थी।