ग्वालियर में मेट्रीमोनियल साइट पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर महिला से दो साल तक दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मेट्रीमोनियल वेबसाइट के जरिए एक युवक ने 37 वर्षीय महिला से दोस्ती की। महिला को युवक ने शादी का झांसा दिया और दो साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिर वह मुकर गया। महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने उसकी नौ वर्षीय बेटी की हत्या की धमकी तक दे डाली।
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र की है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिंदे की छावनी स्थित खल्लासीपुरा निवासी महिला की पहली शादी 2013 में हुई थी। पति से झगड़ा होता था, इसके चलते फरवरी 2025 में उसका तलाक हो गया था, जिसके बाद से वह अपनी नौ साल की बेटी के साथ रह रही थी।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
मार्च 2024 में महिला ने दूसरी शादी के लिए मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाई। यहां रोहन वाल्टर ने उसे रिक्वेस्ट भेजी। फिर दोनों की बात होने लगी और रोहन ने शादी करने की बात कही। अक्टूबर में रोहन उसे अपने घर ले गया। यहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
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इसके बाद दिसंबर में कई बार उसने महिला से संबंध बनाए। अक्टूबर 2025 में उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि वह महिला से शादी कर रहा है। इस दौरान पार्टी दी, लेकिन विवाह नहीं किया। अपने साथ किराये के घर में महिला को रखा। कुछ दिन पहले उसने शादी करने से इंकार कर दिया।
महिला जब उसके घर पहुंची तो महिला को भगा दिया। उससे कहा कि अगर शादी के लिए दोबारा कहा तो वह उसकी बेटी की हत्या कर देगा। महिला ने इंदरगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
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