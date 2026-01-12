छतरपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकान में मारा छापा, 13 गिट्टा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: जिले के थाना बिजावर पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली किराना की दुकान में छापामार करवाई की। दुकानों से 13 गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद किया है। चाइना डोर (प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे) का बेचना एवं उपयोग करना गैरकानूनी है।

पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पतंग उड़ाते समय सावधानियां एवं अवैध मांझा विक्रय को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। थाना बिजावर पुलिस को कस्बा अंतर्गत पांडेय मोहल्ला में एक किराने की दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा विक्रय संबंधी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दुकान से गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद किया।

पुलिस टीम द्वारा विधिवत कार्रवाई कर प्रतिबंधित सामग्री करने वाले विक्रेता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी बिजावर अजय रिठौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिजावर डीएसपी (पी) हर्ष राठौर, सहायक उप निरीक्षक के एल बेन, प्रधान आरक्षक जुगल सूत्रकार, राजेंद्र सिंह, आरक्षक अमित सिंह, प्रदीप एवं पुलिस टीम की भूमिका रही।

