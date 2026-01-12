मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छतरपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकान में मारा छापा, 13 गिट्टा बरामद

    छतरपुर के थाना बिजावर पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली किराने की दुकान पर छापा मारा। पुलिस को मौके के 13 गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद हुआ। इसके साथ ही पु ...और पढ़ें

    By Bharat SharmaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 03:56:39 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 04:02:25 AM (IST)
    छतरपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकान में मारा छापा, 13 गिट्टा बरामद
    दुकान से बरामद हुआ चाइनिज मांझा (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. चाइनीज मांझा बेचने वाली किराना की दुकान पर छापा
    2. दुकानों से 13 गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद किया गया
    3. अवैध मांझा विक्रय को लेकर एडवाइजरी जारी की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: जिले के थाना बिजावर पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाली किराना की दुकान में छापामार करवाई की। दुकानों से 13 गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद किया है। चाइना डोर (प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे) का बेचना एवं उपयोग करना गैरकानूनी है।

    पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पतंग उड़ाते समय सावधानियां एवं अवैध मांझा विक्रय को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। थाना बिजावर पुलिस को कस्बा अंतर्गत पांडेय मोहल्ला में एक किराने की दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा विक्रय संबंधी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दुकान से गिट्टा चाइनीज मांझा बरामद किया।


    पुलिस टीम द्वारा विधिवत कार्रवाई कर प्रतिबंधित सामग्री करने वाले विक्रेता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी बिजावर अजय रिठौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिजावर डीएसपी (पी) हर्ष राठौर, सहायक उप निरीक्षक के एल बेन, प्रधान आरक्षक जुगल सूत्रकार, राजेंद्र सिंह, आरक्षक अमित सिंह, प्रदीप एवं पुलिस टीम की भूमिका रही।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में सड़क हादसे के बाद युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, खुद को पत्रकार बताकर पुलिस से भिड़ी, अब केस दर्ज

    छतरपुर पुलिस जनसमान्य से अपील करती है कि प्रतिबंधित चाइना मंझा बेचने की दें सूचना। चाइनीज मांझा का विक्रय अथवा उपयोग न करें। ऐसा करना कानूनन अपराध है तथा इससे आमजन एवं पशु-पक्षियों की जान को गंभीर खतरा होता है। इससे संबंधित सूचना छतरपुर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049101021 पर दें, पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.