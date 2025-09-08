मेरी खबरें
    मध्यप्रदेश में इस्लामिक झंडा थामे पुलिसवालों का वीडियो वायरल...नोटिस जारी, जांच शुरू

    By Bharat Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 12:52:48 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 12:52:48 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी घोड़ों पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने हाथों में मुस्लिम धर्म से जुड़ा झंडा थाम लिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का धार्मिक जुलूस में इस तरह शामिल होना कितना उचित है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है।

    क्या है मामला?

    जानकारी के अनुसार ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने भव्य जुलूस निकाला। यह जुलूस मुश्किल कुशा अली मैदान से शुरू होकर संकट मोचन, बसारी दरवाजा, चौक बाजार और महल तिराहा होते हुए छत्रसाल चौक पर समाप्त हुआ। सुरक्षा के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे। इस दौरान लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे, यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत और एक अन्य पुलिसकर्मी घोड़े पर सवार होकर गश्त कर रहे थे। तभी वीडियो में उन्हें मुस्लिम धर्म का झंडा थामे हुए देखा गया।

    एसपी ने जारी किया नोटिस

    मामला सामने आने के बाद एसपी अगम जैन ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    अधिकारियों की सफाई

    एसडीओपी नवीन दुबे और यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने सफाई देते हुए कहा कि वे सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन्हें झंडा थमा दिया, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया।

