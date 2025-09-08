Lunar Eclipse 2025: भोपाल, ग्वालियर से लेकर पटना तक, भारत में कुछ ऐसा दिखा चंद्र ग्रहण, देखें तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर रात करीब 9:58 बजे चंद्रग्रहण शुरू हुआ, जो 8 सितंबर की देर रात 1:26 बजे समाप्त होगा। इस अद्भुत खगोलीय घटना के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में चांद का अलग- अलग रूप देखने को मिला। जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि देश के किस हिस्से में चांद का कैसे रूप देखने को मिला।

देशभर में कैसा दिखा चांद

ग्वालियर में रात 9.59 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने पर कुछ इस तरह दिखाई दिया चंद्रमा

ग्वालियर में रात 10.01 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दिया चंद्रमा

ग्वालियर में रात 10.02 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दिया चंद्रमा

ग्वालियर में रात 10.03 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दिया चंद्रमा

ग्वालियर में रात 10.09 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दिया चंद्रमा

ग्वालियर में रात 10.10 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद काले बादलों में पूरी तरह छुप गया चंद्रमा

राजधानी भोपाल में 11:02 पर चंद्र ग्रहण ऐसा दिखाई दिया ।

बिहार की राजधानी पटना में चंद्रग्रहण का शुरुआती दृश्य।

उत्तराखंड के नैनीताल से 10:24 बजे चंद्रग्रहण का दृश्य।

नैनीताल से 10:40 बजे चंद्रग्रहण का दृश्य।

उत्तराखंड के हल्द्वानी से 10:07 बजे चंद्रग्रहण का दृश्य।

इसे भी पढ़ें- भारत में शुरू हुआ चंद्र ग्रहण, आसमान में दिख रहा अद्भुत नजारा, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान