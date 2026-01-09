छतरपुर में बड़ा हादसा: धौर्रा सरकार मंदिर का निर्माणाधीन तोरण द्वार गिरा, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, 3 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र में स्थित घौर्रा सरकार मंदिर का सड़क किनारे बनाया जा रहा तोरण द्वार अचानक भरभराकर गिर गया। द्वार के मलबा में चार मजदूर दब गए थे जिनमें एक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए हैं। तीन मजदूरों में एक की हालत गंभीर है जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तोरण द्वार बनने से पहले गिर गया है जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने घटिया स्तर का निर्माण होने और मटेरियल लगाए जाने के आरोप लगाए हैं।

तोरण द्वार भरभराकर गिरा, एक की मौत तीन घायल घटना शुक्रवार शाम की है। जहां एमपी-यूपी सीमा पर स्थित धौर्रा सरकार मंदिर का तोरण द्वार सड़क किनारे बनाया जा रहा था इस द्वार को करीब आधा दर्जन लोग बनाने में जुटे हुए थे। द्वार का स्लैब चढ़ाया जा रहा था तभी अचानक पूरा द्वार भर भराकर गिर गया। द्वार के मलबा में चार मजदूर दब गए थे, जिनमें करारागंज निवासी राममिलन पुत्र गोरेलाल उम्र 40 साल की मौत हो गई। भानू कुशवाह और धर्मेंद्र अहिरवार को नौगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतु अहिरवार की हालत गंभीर होने पर उसे छतरपुर रिफर किया गया है। निर्माण कार्य को लेकर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने जांच के आदेश दिए हैं।