मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हमारी तनख्वाह तक नहीं आ रही, तुम माफिया बनो' एमपी में डॉक्टर-इंटर्न का संवाद

    जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन किसी न किसी कारण से अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। अब यहां पदस्थ डॉक्टर का विवादित बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 11:50:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 12:21:19 AM (IST)
    'डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हमारी तनख्वाह तक नहीं आ रही, तुम माफिया बनो' एमपी में डॉक्टर-इंटर्न का संवाद
    हमारी तनख्वाह तक नहीं आ रही, तुम माफिया बनो

    HighLights

    1. जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं
    2. आए दिन किसी न किसी कारण से अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है
    3. अब यहां पदस्थ डॉक्टर का विवादित बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है

    नईदुनिया,छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन किसी न किसी कारण से अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। अब यहां पदस्थ डॉक्टर का विवादित बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसने स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

    मामला जिला अस्पताल के डॉक्टर सानिध्य दुबे से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, कुछ छात्र एमएलसी कराने अस्पताल पहुंचे थे। बातचीत के दौरान डॉक्टर ने छात्रों से पूछा कि पढ़-लिखकर क्या बनोगे? इस पर एक छात्र ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई।

    डॉक्टर ने क्या कहा

    बताया जाता है कि इस पर डॉक्टर दुबे ने कथित तौर पर कहा कि "डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हमारी तनख्वाह तक नहीं आ रही है। तुम माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो, पैसा कमाओ और चुनाव लड़ो।"

    यह पूरा बयान किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब और कितना पुराना है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने मामले की जांच की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

    इसे भी पढ़ें- MP: हरदा में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जीएसटी विभाग का छापा, दस्तावेजों की जांच जारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.