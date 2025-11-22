मेरी खबरें
    SIR in MP: मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम, 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने

    MP News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है। यह जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते है। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते हैं।

    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:10:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:10:07 PM (IST)
    HighLights

    1. नाम से भी ऑनलाइन खोज सकते है विधानसभा क्षेत्र में अपनी जानकारी
    2. नाम और पिता के नाम से 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने
    3. यह जानकारी ceoelection.mp.gov.in पर आसानी से मिल जाएगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है। यह जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते है। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी 2003 में रहे विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते है। चंद मिनट में घर बैठक ऑनलाइन जानकारी निकल जाएगी। यह जानकारी ceoelection.mp.gov.in पर आसानी से मिल जाएगी। वहीं voter.eci.gov.in पर भी जानकारी निकाल सकते है। आज हम आपको बताएंगे किन आसान स्टेप से आप अपना बूथ खोज सकते है।

    ceoelection.mp.gov.in पर ऐसे निकाले जानकारी

    प्रदेश निवार्चन आयोग की इस साइट पर जाने के बाद सबसे ऊपर ही 2003 में नाम खोजने की यह जानकारी सामने आएगी

    • निर्वाचक सूची :- पर क्लिक करेंगे तो अगली साइट खुलेगी, इस पर जिला और विधानसभा दर्ज कर सर्च करने पर बूथ की लिस्ट सामने आ जाएगी, आप 2003 के समय रहे बूथ की सूची डाउनलोड कर नाम खोज सकते है।


  • विधानसभा के अनुसार :- इस पर क्लिक करने पर अगली साइट खुलेगी और यहां नाम से जानकारी खोज सकते है। इसमें 2003 के समय रहा जिला, विधानसभा क्षेत्र चुनना होगा, इसके बाद अपना और पिता का नाम दर्ज कर नाम सर्च कर सकते है।

  • परिचय पत्र या अनुभाग के अनुसार :- इस पर क्लिक करते ही अगली साइट खुलेगी और 2003 के समय रहे ईपिक नंबर या नाम के आधार पर मतदाता अपना नाम खोज सकते है। -

  • विधानसभा क्षेत्र अनुसार :- इस पर क्लिक करते ही नई साइट खुलेगी और यहां पर पहले से दर्ज राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ पर क्लिक करते ही संबंधित बूथ की पूरी सूची डाउनलोड हो जाएगी, इसमें मकान नंबर के अनुसार अपना नाम आसानी से सर्च कर सकते है।

    • voter.eci.gov.in 2003 साइट पर जाने के बाद आप मतदाता के नाम और पुरानी एसआइआर से अपना नाम 2003 की सूची में खोज सकते है।

    ऑनलाइन भी भर सकते है फॉर्म

    मतदाता अपना फार्म ऑनलाइन भी भर सकते है। इसके लिए voter.eci.gov.in साइट को सर्च करने के बाद एसआइआर 2026 दिखाई देंगी, इसमें फिल फॉर्म पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा फार्म पर जाकर मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी दर्ज कर अपना फार्म भर सकते है।

