SIR in MP: मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम, 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है। यह जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते है। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी 2003 में रहे विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते है। चंद मिनट में घर बैठक ऑनलाइन जानकारी निकल जाएगी। यह जानकारी ceoelection.mp.gov.in पर आसानी से मिल जाएगी। वहीं voter.eci.gov.in पर भी जानकारी निकाल सकते है। आज हम आपको बताएंगे किन आसान स्टेप से आप अपना बूथ खोज सकते है।