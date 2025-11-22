SIR in MP: मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम, 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है। यह जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते है। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी 2003 में रहे विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते है। चंद मिनट में घर बैठक ऑनलाइन जानकारी निकल जाएगी। यह जानकारी ceoelection.mp.gov.in पर आसानी से मिल जाएगी। वहीं voter.eci.gov.in पर भी जानकारी निकाल सकते है। आज हम आपको बताएंगे किन आसान स्टेप से आप अपना बूथ खोज सकते है।
प्रदेश निवार्चन आयोग की इस साइट पर जाने के बाद सबसे ऊपर ही 2003 में नाम खोजने की यह जानकारी सामने आएगी
voter.eci.gov.in 2003 साइट पर जाने के बाद आप मतदाता के नाम और पुरानी एसआइआर से अपना नाम 2003 की सूची में खोज सकते है।
यह भी पढ़ें- 'अखबार' ने बड़े नुकसान से बचाया, Indore में रिटायर्ड मैनेजर-प्रिंसिपल हुए Digital Arrest, साइबर सेल ने मिनटों में छुड़ाया
मतदाता अपना फार्म ऑनलाइन भी भर सकते है। इसके लिए voter.eci.gov.in साइट को सर्च करने के बाद एसआइआर 2026 दिखाई देंगी, इसमें फिल फॉर्म पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा फार्म पर जाकर मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी दर्ज कर अपना फार्म भर सकते है।