छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सीरप मामले में आरोपी दवा कंपनी मालिक रंगनाथन गोविंदन को जेल भेजा

छिंदवाड़ा। जिले में जहरीले कोल्डरिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी 'सीरीसन फार्मास्यूटिकल' के मालिक जी. रंगनाथन गोविंदन को आज न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।

एसआईटी द्वारा 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हो गई। रंगनाथन गोविंदन को एसआईटी (विशेष जांच दल) ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था और उसे 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश कर 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था।