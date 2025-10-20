छिंदवाड़ा के जहरीले कफ सीरप मामले में आरोपी दवा कंपनी मालिक रंगनाथन गोविंदन को जेल भेजा
रिमांड अवधि पूरी होने के बाद, आज (सोमवार) रंगनाथन गोविंदन को परासिया सिविल कोर्ट में पेश किया गया।न्यायालय ने आरोपी की न्यायिक हिरासत मंजूर करते हुए उसे जिला जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार दूषित सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को अब जेल से ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। एसआईटी द्वारा मामले की आगे की विवेचना जारी है।
Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 06:21:02 PM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 06:25:50 PM (IST)
छिंदवाड़ा। जिले में जहरीले कोल्डरिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी 'सीरीसन फार्मास्यूटिकल' के मालिक जी. रंगनाथन गोविंदन को आज न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।
इस मामले में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार दूषित सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को अब जेल से ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। एसआईटी द्वारा मामले की आगे की विवेचना जारी है।