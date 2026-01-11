तेज रफ्तार का कहर! छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर भीषण भिड़ंत, ट्रक से टक्कर में कार चालक की मौत, एयरबैग भी नाकाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर शनिवार की दरमियानी रात एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार किया सेल्टोस कार और एक अज्ञात ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भीषण था कि सुरक्षा के लिए कार के एयरबैग तो खुले, लेकिन वे चालक की जान बचाने में नाकाम रहे।

जानकारी के अनुसार, मृतक तनवीर मंसूरी (25 वर्ष), निवासी विद्यासागर रेजिडेंसी (देहात थाना), अपने दो दोस्तों के साथ सारना की ओर से छिंदवाड़ा लौट रहा था। हाईवे पर स्थित हिंदुस्तान लीवर साबुन फैक्ट्री के सामने हादसा हो गया। सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय (प्रतीक्षा शेड) में जा घुसी। टक्कर से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और मलबे में तब्दील हो गया।