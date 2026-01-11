मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेज रफ्तार का कहर! छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर भीषण भिड़ंत, ट्रक से टक्कर में कार चालक की मौत, एयरबैग भी नाकाम

    MP News: छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर शनिवार की दरमियानी रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार किया सेल्टोस कार और एक अज्ञात ट्रक के बीच हुई ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 04:15:57 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 04:16:38 PM (IST)
    तेज रफ्तार का कहर! छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर भीषण भिड़ंत, ट्रक से टक्कर में कार चालक की मौत, एयरबैग भी नाकाम
    छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर ट्रक से टक्कर में कार चालक की मौत

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर भीषण हादसा
    2. एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बच पाया चालक
    3. एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बच पाया चालक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर हाईवे पर शनिवार की दरमियानी रात एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार किया सेल्टोस कार और एक अज्ञात ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भीषण था कि सुरक्षा के लिए कार के एयरबैग तो खुले, लेकिन वे चालक की जान बचाने में नाकाम रहे।

    जानकारी के अनुसार, मृतक तनवीर मंसूरी (25 वर्ष), निवासी विद्यासागर रेजिडेंसी (देहात थाना), अपने दो दोस्तों के साथ सारना की ओर से छिंदवाड़ा लौट रहा था। हाईवे पर स्थित हिंदुस्तान लीवर साबुन फैक्ट्री के सामने हादसा हो गया। सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय (प्रतीक्षा शेड) में जा घुसी। टक्कर से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और मलबे में तब्दील हो गया।


    हादसे की सूचना मिलते ही धर्मटेकरी चौकी पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस अब अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि ट्रक की पहचान की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार, कार की गति बहुत तेज थी। हाईवे के घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार होने के कारण चालक संतुलन नहीं बना सका।

    यह भी पढ़ें- मोबाइल पर गेम खेलते हुए जबलपुर की हिंदू युवती से हुई दोस्ती, तो उसे उज्जैन की होटल ले आया युवक

    सुरक्षा एयरबैग भी साबित हुए नाकाम

    इस हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए थे, लेकिन टक्कर और प्रतीक्षालय से टकराने का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि एयरबैग भी तनवीर की जान नहीं बचा सके। तनवीर को सिर और सीने में गंभीर आंतरिक चोटें आईं, जिससे उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.