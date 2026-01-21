छिंदवाड़ा के जहरीली मिठाई कांड की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 'चूहामार' से 250 गुना ज्यादा आर्सेनिक मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: जुन्नारदेव के मिठाई कांड में खाद्य विभाग की पहली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लावारिस थैली में रखी मिठाई में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने की पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है। जिसके कारण मिठाई जहरीली हो गई थी। गौरतलब है कि बीते दिन मिठाई के सेवन से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अब खाद्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार है।
इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल खाद विभाग की रिपोर्ट आने के बाद यह तो तय हो गया है की लावारिस मिठाई हत्या के उद्देश्य से ही रखी गई थी। पुलिस मामले में संदिग्ध से पूछताछ कर रही है।
थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया कि मिठाई में अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक मिला होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद संदेह के आधार पर स्थानीय लोगों और स्वजनों से भी पूछताछ की जा रही है। जबलपुर फॉरेंसिक लैब से पोस्टमार्टम की बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है।
थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया कि खाद्य विभाग की रिपोर्ट में न केवल आर्सेनिक मिलाए जाने की पुष्टि हुई है, अपितु यह भी पाया गया है कि 'चूहामार' बनाने में आर्सेनिक की जितनी मात्रा का इस्तेमाल होता है, उसका 250 गुना इस मिठाई को जहरीला बनाने में किया गया था। इससे संकेत है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। संदेह के आधार पर स्थानीय लोगों और प्रभावितों के स्वजन से भी पूछताछ की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में सामने आया है कि यह पंजाबी पिन्नी स्थानीय बाजारों में आम तौर पर नहीं मिलती। दुकानदारों का कहना है कि छिंदवाड़ा में इसकी मांग भी नहीं है। मिठाई की पैकेजिंग अच्छी क्वॉलिटी की थी, लेकिन डिब्बे पर किसी दुकान या निर्माता का नाम नहीं लिखा था। बाजार में इसकी कीमत करीब 700 से 800 रु बताई जा रही है।
जांच में यह भी पता चला है कि खुशबू कथूरिया का विवाह चांद क्षेत्र के थावड़ी ग्राम में हुआ था, चार माह की उसकी बच्ची भी है। खुशबू की पिछले कुछ समय से ससुराल वालों से अनबन चल रही थी, जिसके चलते वह जुन्नारदेव में अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी।
बता दें कि आठ जनवरी को लावारिस तौर पर रखी मिठाई खाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, इनमें से तीन की मौत हो गई। मिठाई से दसरू यदुवंशी (उम्र 53 वर्ष) एवं सुंदरलाल कथूरिया (उम्र 75 वर्ष) और 22 वर्षीय खुशबू की मौत हो चुकी है। फिलहाल दो महिलाएं, संतोषी बाई (45) और पूजा (19), जुन्नारदेव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं।