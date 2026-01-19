छिंदवाड़ा के नीमढाना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में 2 की मौत, 2 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरदागढ़ और नवेगांव के बीच मेंहदावीर में एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों मोटरसाइकिलों पर 2-2 लोग सवार थे।

मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने किया बचाव कार्य घटना की जानकारी मिलते ही नवेगांव पुलिस की टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तत्काल घायलों को संभाला। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए दमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।