    छिंदवाड़ा के नीमढाना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में 2 की मौत, 2 गंभीर

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 10:13:45 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 10:13:45 PM (IST)
    छिंदवाड़ा के नीमढाना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा

    HighLights

    1. मेंहदावीर में दो मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर, 2 की मौत
    2. हादसे में 2 घायल, दमुआ स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज
    3. नवेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरदागढ़ और नवेगांव के बीच मेंहदावीर में एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों मोटरसाइकिलों पर 2-2 लोग सवार थे।

    मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने किया बचाव कार्य

    घटना की जानकारी मिलते ही नवेगांव पुलिस की टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तत्काल घायलों को संभाला। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए दमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।


    पुलिसिया कार्रवाई और जांच शुरू

    नवेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया जारी है।

