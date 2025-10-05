छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सीरप पर रोक, सैंपल में मिला जहरीला डीईजी, जांच के लिए टीम गठित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। छिंदवाड़ा में किडनी फेल से बच्चों की मौत के बाद लिए गए कफ सीरप के सैंपल में जहरीला केमिकल डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) पाया गया है। राज्य औषधि लैब की शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में ‘कोल्ड्रिफ’ ब्रांड के सीरप में 46.20 प्रतिशत डीईजी मिला। वहीं हिमाचल में बने नेक्सट्रो-डीएस कफ सीरप और गोवा में बने बुखार के सीरप में गुणवत्ता सही पाई गई।

इससे पहले तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित उत्पादन इकाई से लिए गए सैंपलों में भी 48.6 प्रतिशत डीईजी मिला था। रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सीरप और कंपनी के अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सीरप श्रीसन कंपनी बनाती है।