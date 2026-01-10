छिंदवाड़ा की गुलशन कंपनी में दर्दनाक हादसा, मशीन की बेल्ट में फंसने से बुजुर्ग मजदूर की मौत, अधिकारी मौके से फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गुलशन कंपनी में शनिवार शाम एक हृदयविदारक हादसा हो गया। यहां मशीन के बेल्ट की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय अनुभवी कामगार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से कंपनी परिसर में भारी तनाव है और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मृतक का नामधनराज गुजवार (उम्र 52 वर्ष) निवासी ग्राम कबर पिपला है।

काम के दौरान धनराज अचानक मशीन के चलते बेल्ट की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार, मृतक एक ठेकेदार के अंतर्गत कंपनी में कार्य कर रहा था।