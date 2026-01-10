मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा की गुलशन कंपनी में दर्दनाक हादसा, मशीन की बेल्ट में फंसने से बुजुर्ग मजदूर की मौत, अधिकारी मौके से फरार

    MP News: छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गुलशन कंपनी में शनिवार शाम एक हृदयविदारक हादसा हो गया। यहां मशीन के बेल्ट की चपेट में आने से एक 52 वर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 07:42:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 07:44:26 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गुलशन कंपनी में शनिवार शाम एक हृदयविदारक हादसा हो गया। यहां मशीन के बेल्ट की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय अनुभवी कामगार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से कंपनी परिसर में भारी तनाव है और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मृतक का नामधनराज गुजवार (उम्र 52 वर्ष) निवासी ग्राम कबर पिपला है।

    काम के दौरान धनराज अचानक मशीन के चलते बेल्ट की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार, मृतक एक ठेकेदार के अंतर्गत कंपनी में कार्य कर रहा था।


    जिम्मेदारी छोड़ भागे अधिकारी

    हादसे की खबर फैलते ही ग्राम कबर पिपला के ग्रामीण और मृतक के परिजन बड़ी संख्या में कंपनी गेट पर जमा हो गए। ग्रामीणों की भीड़ और उनके गुस्से को देख कंपनी के मैनेजर और अन्य जिम्मेदार अधिकारी सांत्वना देने या स्थिति संभालने के बजाय मौके से भाग खड़े हुए। कंपनी के भीतर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के न होने से मजदूरों और ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है।

    सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल

    गुलशन कंपनी में हुई इस मौत ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा (के दावों की पोल खोल दी है। मशीन के बेल्ट पर सुरक्षा कवच या जाली नहीं लगी थी? 52 साल के बुजुर्ग कर्मचारी को खतरनाक मशीनों पर अकेले काम करने दिया जा रहा था? हादसे के बाद भाग जाना यह दर्शाता है कि प्रबंधन अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है।

    क्षेत्र में लगातार हो रही ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए।क्षेत्र में पुलिस बल पहुँचने की सूचना है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

