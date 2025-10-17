छिंदवाड़ा के दमुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वाहन की टक्कर से युवक की मौत

छिंदवाड़ा। दमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज गति से आ रही एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रार्थी तुषार परते (उम्र 22 साल, निवासी दमुआ) ने थाना दमुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतक कमल सिंग पिता कालू सिंग उइके (उम्र 28 साल, निवासी अम्बेडकर नगर, दमुआ) अपनी नई (बिना नंबर वाली) साइन मोटरसाइकिल से घर जा रहा था।

प्रार्थी ने बताया कि जब वह बस स्टैंड दमुआ की तरफ आ रहा था, तभी दमुआ से रामपुर की ओर जा रही एक पिकअप वाहन (MP 42 G 0798), जिसके पीछे लाल रंग का थ्रेसर बंधा हुआ था, ने तेज गति और लापरवाही से चलाकर कमल सिंग को मोटरसाइकिल सहित टक्कर मार दी।