मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छिंदवाड़ा में डॉक्टरों की लापरवाही से जिला अस्पताल के ICU में भर्ती 2 मरीजों की मौत, परिजनों के किया हंगामा

    छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों की मौत के बाद परिजनों में और लोगों में आक्रोश है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरव ...और पढ़ें

    By Ashish MishraEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 02:07:58 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 02:16:16 AM (IST)
    छिंदवाड़ा में डॉक्टरों की लापरवाही से जिला अस्पताल के ICU में भर्ती 2 मरीजों की मौत, परिजनों के किया हंगामा
    जिला अस्पताल के आईसीयू में दो मरीजों की मौत

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के आईसीयू में दो मरीजों की मौत
    2. घटना के बाद अस्पताल परिसर में स्वजनों ने किया हंगामा
    3. अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का लगा आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि छिंदवाड़ा: मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी बदइंतजामी और डॉक्टरों की संवेदनहीनता के कारण सुर्खियों में है। रविवार को इलाज के अभाव में आईसीयू में भर्ती एक वृद्धा सहित दो मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में स्वजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रबंधन पर हत्या जैसी लापरवाही के आरोप लगाए।

    दरअसल पातालेश्वर निवासी विश्वास मानेकर ने रुंधे गले से बताया कि उन्होंने अपनी मां इंदिराबाई को स्वास्थ्य बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। रविवार की सुबह उन्हें आईसीयू-2 में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। विश्वास का आरोप है कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वे वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ के सामने डॉक्टर को बुलाने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कोई भी डॉक्टर वार्ड में नहीं पहुंचा। अंततः सुबह 9 बजे इंदिराबाई ने दम तोड़ दिया।


    ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर उठा सवाल

    इसी दौरान आईसीयू में भर्ती एक अन्य मरीज की भी मौत हो गई, जिससे अस्पताल में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। हादसे के समय रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, उस समय मेडिकल कॉलेज के जूनियर डाक्टर पंकज मिश्रा और जिला अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र और डॉ. एम.पी. यादव की ड्यूटी निर्धारित थी।

    बार-बार कॉल करने के बाद भी नहीं आए डॉक्टर

    स्वजनों का आरोप है कि स्टाफ द्वारा बार-बार कॉल किए जाने के बावजूद ये डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। इस घोर लापरवाही ने अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है।

    जनाक्रोश को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. सुशील दुबे ने आनन-फानन में मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।इस कमेटी में डॉ. रवि टांडेकर, आरएमओ डॉ. हर्षवर्धन कुड़ापे और डॉ. हितेश रामटेके को शामिल किया गया है।

    यह भी पढ़ें- पंचायत भवन की भूमि को लेकर आदिवासी समाज और ग्रामीण विकास मंत्री में बहस, प्रहलाद पटेल बोले- हमको समझा रहे हो क्या? Video Viral

    दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन

    सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि जांच टीम यह पता लगाएगी कि मरीज को भर्ती करने और मृत्यु के समय तक की प्रक्रियाओं में कहां चूक हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषी चाहे मेडिकल कॉलेज का हो या जिला अस्पताल का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।

    हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद जिला अस्पताल और सिम्स प्रबंधन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते नजर आए। कलेक्टर के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद जिला अस्पताल की हालत जस-की-तस बनी हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.