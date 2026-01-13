छिंदवाड़ा में डॉक्टरों की लापरवाही से जिला अस्पताल के ICU में भर्ती 2 मरीजों की मौत, परिजनों के किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि छिंदवाड़ा: मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी बदइंतजामी और डॉक्टरों की संवेदनहीनता के कारण सुर्खियों में है। रविवार को इलाज के अभाव में आईसीयू में भर्ती एक वृद्धा सहित दो मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में स्वजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रबंधन पर हत्या जैसी लापरवाही के आरोप लगाए।

दरअसल पातालेश्वर निवासी विश्वास मानेकर ने रुंधे गले से बताया कि उन्होंने अपनी मां इंदिराबाई को स्वास्थ्य बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। रविवार की सुबह उन्हें आईसीयू-2 में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। विश्वास का आरोप है कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वे वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ के सामने डॉक्टर को बुलाने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कोई भी डॉक्टर वार्ड में नहीं पहुंचा। अंततः सुबह 9 बजे इंदिराबाई ने दम तोड़ दिया।