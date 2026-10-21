छिंदवाड़ा में रिहायशी मकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, आंगन में खेल रहे दो मासूम गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव नगर के वार्ड क्रमांक 18 सुकरी में मंगलवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। परासिया की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे एक रिहायशी मकान में जा घुसा। इस भीषण हादसे में आंगन में खेल रहे दो मासूम बच्चे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे घर के सदस्य घर के पास ही खड़े थे, जबकि उनके बेटे कमलेश के बच्चे केतन और टिंकल घर के सामने आंगन में खेल रहे थे।