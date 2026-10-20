IND W vs ZIM W: दशहरा पर भारतीय महिला बल्लेबाजों का धमाका, आखिरी टी-20 में ठोके 216 रन; हरमनप्रीत ने खेली नाबाद 91 रनों की पारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दशहरे पर रावण दहन की तरह भारतीय महिला बल्लेबाजों ने रायपुर में जिंबाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर के बल्लों से निकले चौके-छक्कों की आतिशबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी-20 मुकाबले में 20 ओवर में सात विकेट पर 216 रन बनाए।

शेफाली ने 37 गेंदों में 69 रन ठोके, जबकि हरमनप्रीत 41 गेंदों में नाबाद 91 रन बनाकर लौटीं। भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 217 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शेफाली और अनुष्का शर्मा ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। अनुष्का ने 20 गेंदों में 28 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद निकी प्रसाद नौ रन बनाकर पवेलियन लौट गईं, लेकिन शेफाली का तूफान जारी रहा। उन्होंने महज 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में छह चौके और पांच छक्के शामिल रहे। 14.4 ओवर में वह 69 रन बनाकर आउट हुईं।