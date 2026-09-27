डबरा में गुंडों ने युवक को चप्पलों से पीटा, फिर पसलियों में ईंट मारकर किया अधमरा; वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा शहर की अंबेडकर कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी का एक खौफनाक मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वारदात के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चप्पलों से मुंह-सिर पर ताबड़तोड़ वार फरियादी सुनील जाटव अंबेडकर कॉलोनी में मौजूद था। इसी दौरान आरोपी राज वाल्मीक, बल्लू जाटव और उनके साथ आए आधा दर्जन अन्य युवकों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने सुनील के साथ गाली-गलौज करते हुए ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर युवक सुनील के मुंह और सिर पर लगातार चप्पलों से वार कर रहे हैं। हमलावरों ने उसकी पसलियों में ईंटें भी मारीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दहशत फैलाने के लिए बनाया और फैलाया वीडियो वारदात के दौरान आरोपियों में से कुछ युवक लगातार मोबाइल से इस बर्बरता का वीडियो बनाते रहे। मारपीट के बाद इलाके में अपनी दहशत कायम करने की नीयत से आरोपियों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।