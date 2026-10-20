पटवारियों की हड़ताल से प्रदेश में बढ़ी लोगों की मुसीबतें, जमीन के सौदे से लेकर प्रमाणपत्र और किसानों के सर्वे अटके

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जमीन का सीमांकन कराना है तो इंतजार, जाति-निवास प्रमाणपत्र बनवाना है तो इंतजार और खेत में फसल को हुए नुकसान का आकलन कराना है तो भी इंतजार। प्रदेशभर में पटवारियों की हड़ताल से आम लोगों के ऐसे जरूरी काम अटक गए हैं, जिनके लिए राजस्व अमले की रिपोर्ट जरूरी होती है।

13 अक्टूबर से पटवारियों के काम बंद करने के कारण जमीन की नाप-जोख, प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिवेदन, राजस्व प्रकरणों की सुनवाई और फसलों के सर्वे पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्हें समय पर दस्तावेज नहीं मिलने से आगे की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत आ रही है।