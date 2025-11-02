मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'छवि बिगाड़ी तो पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी...', MP के मंत्री ने लाइव आकर YouTuber को दी चेतावनी

    MP News: दमोह जिले के जबेरा विधायक और मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रविवार सुबह फेसबुक पेज पर लाइव आकर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो उनकी और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिना किसी तथ्य के छवि बिगाड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 05:29:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 05:29:58 PM (IST)
    'छवि बिगाड़ी तो पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी...', MP के मंत्री ने लाइव आकर YouTuber को दी चेतावनी
    मंत्री ने लाइव आकर YouTuber को दी चेतावनी।

    HighLights

    1. यू ट्यूबर ने मंत्री पर लगाया था शराब माफिया से मिले होने का आरोप
    2. मंत्री ने फेसबुक पेज पर लाइव आकर ऐसे लोगों को चेतावनी दी
    3. कहा- बिना तथ्य के कोई भी बात की तो कानून अपना काम करेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिले के जबेरा विधायक और मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रविवार सुबह फेसबुक पेज पर लाइव आकर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो उनकी और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो बिना किसी तथ्य के छवि बिगाड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी। गलत करोगे तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

    यू ट्यूबर ने मंत्री पर लगाया था आरोप

    मंत्री के सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आने के पीछे का मुख्य कारण तीन दिन पहले जबेरा विधानसभा के एक घटनाक्रम से जुड़ा है। जहां एक यू ट्यूबर ने सिग्रामपुर गांव में शराब बंदी को लेकर एकत्रित लोगों के बीच मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल को निशाना बनाने का प्रयास किया था। वहां मौजूद लोगों के माध्यम से मंत्रियों को शराब माफिया से मिले होने की बात का जिक्र किया गया था। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर जबेरा पुलिस ने शुक्रवार रात युटुबर राघवेंद्र राठौर पर धारा 326- 3, 356-3, 3-5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर यूट्यूबर राघवेंद्र ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया जिसमें सब कुछ सामान्य निकला।


    मंत्री ने लाइव आकर दी चेतावनी

    उसके बाद राघवेंद्र ने एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से फिर से मंत्रियों पर गलत कार्रवाई कराने के आरोप लगाए। इसके बाद मंत्री लोधी को लाइव आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। हालांकि मंत्री ने सफाई कम और छवि बिगाड़ने वालों को धमकी ज्यादा दी है। उन्होंने अपने लाइव के दौरान कई बार यह कहा कि वह कोई भी हो, यदि जनप्रतिनिधियों की छवि धूमल करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- खजुराहो को मिलेगी वंदे भारत की सौगात... वाराणसी से होगी सीधे कनेक्ट, PM Modi करेंगे शुभारंभ

    'नशा मुक्ति के नाम पर हो रही है राजनीति'

    मंत्री लोधी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि समाज नशा मुक्त हो। यदि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग मुझे नशा मुक्ति के किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे नहीं बुलाएंगे। क्योंकि उनकी राजनीति की दुकान खत्म हो जाएगी। ये नशा मुक्ति के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाऊंगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.