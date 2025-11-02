'छवि बिगाड़ी तो पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी...', MP के मंत्री ने लाइव आकर YouTuber को दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिले के जबेरा विधायक और मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रविवार सुबह फेसबुक पेज पर लाइव आकर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो उनकी और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो बिना किसी तथ्य के छवि बिगाड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी। गलत करोगे तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

यू ट्यूबर ने मंत्री पर लगाया था आरोप मंत्री के सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आने के पीछे का मुख्य कारण तीन दिन पहले जबेरा विधानसभा के एक घटनाक्रम से जुड़ा है। जहां एक यू ट्यूबर ने सिग्रामपुर गांव में शराब बंदी को लेकर एकत्रित लोगों के बीच मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल को निशाना बनाने का प्रयास किया था। वहां मौजूद लोगों के माध्यम से मंत्रियों को शराब माफिया से मिले होने की बात का जिक्र किया गया था। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर जबेरा पुलिस ने शुक्रवार रात युटुबर राघवेंद्र राठौर पर धारा 326- 3, 356-3, 3-5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर यूट्यूबर राघवेंद्र ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया जिसमें सब कुछ सामान्य निकला।