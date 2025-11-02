खजुराहो को मिलेगी वंदे भारत की सौगात... वाराणसी से होगी सीधे कनेक्ट, PM Modi करेंगे शुभारंभ

डिजिटल डेस्क। पूर्वोत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुप्रतीक्षित वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस अब पूर्वोत्तर रेल के बेड़े में शामिल हो गई है। इस नई अत्याधुनिक ट्रेन की पहचान ट्रेन संख्या 26422 (वाराणसी-खजुराहो) और 26421 (खजुराहो-वाराणसी) के रूप में होगी।

इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस की आठ कोचों वाली रैक शनिवार रात नई दिल्ली की सकूर बस्ती से रवाना होकर बनारस पहुंच गई। ट्रेन में सात चेयरकार और एक एक्जीक्यूटिव क्लास कोच शामिल है। इन कोचों में कुल 594 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 26422 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्घाटन के बाद इसके नियमित परिचालन की तिथि की औपचारिक घोषणा रेलवे द्वारा शीघ्र की जाएगी।

समय सारिणी और ठहराव

रेलवे बोर्ड के निदेशक (कोचिंग) संजय आर. नीलम के अनुसार,

ट्रेन संख्या 26422 (वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस)

वाराणसी से प्रस्थान – सुबह 5:25 बजे

विंध्याचल – 6:55 बजे (1 मिनट ठहराव)

प्रयागराज छिवकी – 8:00 बजे (5 मिनट ठहराव)

चित्रकूट धाम – 10:05 बजे (2 मिनट ठहराव)

बांदा – 11:08 बजे (2 मिनट ठहराव)

महोबा – 12:08 बजे (2 मिनट ठहराव)

खजुराहो आगमन – 1:10 बजे दोपहर

वापसी में ट्रेन संख्या 26421 (खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस)

खजुराहो से प्रस्थान – 3:20 बजे दोपहर

महोबा – 4:18 बजे (2 मिनट ठहराव)

बांदा – 5:13 बजे (2 मिनट ठहराव)

चित्रकूट धाम – 6:13 बजे (2 मिनट ठहराव)

प्रयागराज छिवकी – 8:20 बजे (2 मिनट ठहराव)

विंध्याचल – 9:10 बजे (2 मिनट ठहराव)

वाराणसी आगमन – 11:00 बजे रात

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

वाराणसी से खजुराहो तक इस तेज, आरामदायक और अत्याधुनिक ट्रेन के परिचालन से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पर्यटकों में इस नई सेवा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

बनारस रेल मंडल के पास अब आठ वंदे भारत

इस नई ट्रेन के शामिल होने के साथ ही बनारस रेल मंडल के पास अब कुल आठ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हो जाएंगी। ये हैं:

1. वाराणसी–नई दिल्ली–वाराणसी (22415/22416)

2. वाराणसी–देवघर–वाराणसी (22500/22499)

3. वाराणसी–मेरठ–वाराणसी (22489/22490)

4. गोमतीनगर–वाराणसी–पटना (22345/22346)

5. वाराणसी–रांची–वाराणसी (20997/20888)

6. वाराणसी–नई दिल्ली–वाराणसी (22435/22436)

7. वाराणसी–आगरा कैंट–वाराणसी (20175/20176)

8. वाराणसी–खजुराहो–वाराणसी (26422/26421)

इस नई ट्रेन के संचालन से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क भी और मजबूत होगा।