    पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, सिर्फ इतने रुपये का आएगा खर्च

    दमोह में भारतीय डाक विभाग ने वरिष्ठ पेंशनरों के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से पोस्टमैन घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इससे बुजुर्गों को बैंक या डाकघर जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सेवा का शुल्क मात्र 70 रुपये रखा गया है और तैयार प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन पेंशन प्रदाता संस्थान तक पहुंच जाता है।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 07:38:56 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 07:40:46 PM (IST)
    बुजुर्गों के लिए डाक विभाग की नई सुविधा, घर बैठे तैयार होगा जीवन प्रमाण पत्र।

    HighLights

    1. पोस्टमैन घर पर बनाएगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र।
    2. प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन संस्थान तक पहुंचता है।
    3. दमोह शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण पाल नोडल अधिकारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: भारतीय डाक विभाग ने पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या डाकघर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाक विभाग की नई सेवा के तहत पोस्टमैन स्वयं पेंशनधारक के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इसके लिए मात्र 70 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

    यह सुविधा बुजुर्गों को सुरक्षित व आरामदायक वातावरण में घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर बड़ी राहत प्रदान कर रही है। प्रमाण पत्र बनने के बाद यह सीधे ऑनलाइन माध्यम से संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान को भेज दिया जाता है, जिससे अलग से जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सेवा के सुचारू संचालन हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक दमोह शाखा के प्रबंधक लक्ष्मीनारायण पाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


    जानकारी व सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9893115877 जारी किया गया है। इस सेवा के अंतर्गत 81 वर्षीय कुलदीप कुमार चौबे (एमपीआरडीसी से सेवानिवृत्त) का जीवन प्रमाण पत्र ब्रांच पोस्ट मास्टर ब्रजेश पटेल ने उनके घर जाकर बनाया। इसी प्रकार लीला देवी विश्वकर्मा, गोपाल और नीमा बाई नामदेव के प्रमाण पत्र भी उनके घर पर ही तैयार किए गए।

