दतिया में स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर नौ पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। शासन की महत्वाकांक्षी स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना के क्रियांवयन में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर दतिया और बडौनी तहसील के कुल नौ पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। योजना के प्रभावी क्रियांवयन और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए शासन स्तर से लगातार दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दतिया जिले में कुछ पटवारियों द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई।