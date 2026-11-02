इंदौर जिले में स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, 27.39 प्रतिशत काम पूरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री का काम शुरुआती धीमी गति के बाद अब रफ्तार पकड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को भू-अधिकार अभिलेख देने के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है। इससे आबादी भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को पहली बार जमीन का कानूनी हक मिलेगा। रजिस्ट्री की प्रक्रिया का शुभारंभ करीब डेढ़ माह पहले मुख्यमंत्री ने इंदौर से किया था। शुरुआत में पटवारियों के विरोध के कारण काम प्रभावित रहा, लेकिन अब इसमें तेजी आई है।

इंदौर जिले में 95,086 प्लाटों की रजिस्ट्री की जानी है। इनमें से एक नवंबर तक 27.39 प्रतिशत प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी 26,042 प्लाटों के दस्तावेज पंजीकृत किए जा चुके हैं। इंदौर के 554 गांवों में आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों को भू-अधिकार अभिलेख देने के बाद अब रजिस्ट्री की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारियों को सौंपी गई है।