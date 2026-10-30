शिवपुरी में स्वामित्व योजना में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, कारण बताओ नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में स्वामित्व योजना के तहत पंजीयन कार्य किया जा रहा है। कार्य में लापरवाही या अनुशासनहीनता बरतने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

तहसील रन्नौद के पटवारी हल्का नंबर 133 कुटवारा के पटवारी अभिषेक सोनवंशी को स्वामित्व योजना कार्य में अनुशासनहीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के तहत भूस्वामियों को निःशुल्क रजिस्ट्री प्रदाय की जानी है, जिसमें पटवारियों को निष्पादन अधिकारी घोषित किया गया है।